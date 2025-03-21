В Молдове перед выборами ПАС ужесточает цензуру в Интернете: Не то написал в соцсетях про правящую партию и президента — штраф 10 тысяч леев

При этом нет ответственности, «если перенята ложная или вводящая в заблуждение информация для обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес, для разъяснения собственной точки зрения или для борьбы с дезинформацией с обязательным указанием на то, что перенятая информация является дезинформацией».