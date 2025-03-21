В Молдове перед выборами ПАС ужесточает цензуру в Интернете: Не то написал в соцсетях про правящую партию и президента — штраф 10 тысяч леев

Группа депутатов, включая Наталью Давидович, предлагают ввести крупные штрафы (от 2500 до 20 000 леев) за дезинформацию в онлайне.
К дезинформации господа депутаты, включая бывшую телеведущую Давидович, предлагают приравнять всё, что противоречит официальной позиции партии.
Более того, ваше мнение могут расценить как намеренную попытку повлиять на результаты голосования в интересах вражеских государств. А это уже угроза нацбезопасности со всеми вытекающими.
Причём режим намерен официально разрешить слежку за создателями и потребителями онлайн-контента.
Удивительно, но даже те, кто во всех начинаниях поддерживает ПАС, в шоке.
Провластные пропагандисты и журналисты называют это не иначе, как цензурой.
И уже не удивляет, что, как пишут, поправки разработала (с группой товарищей) депутатка ПАС Наталья Давидович. Профессиональная «хорошая русскоязычная».
Что ещё входит в онлайн-цензуру:
При этом нет ответственности, «если перенята ложная или вводящая в заблуждение информация для обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес, для разъяснения собственной точки зрения или для борьбы с дезинформацией с обязательным указанием на то, что перенятая информация является дезинформацией».
До кучи «бенефициары благотворительности и спонсорства не имеют права информировать общественность о благотворительной и спонсорской деятельности филантропов и спонсоров», если те имеют статус конкурента на выборах.
МНЕНИЕ
Журналист Дмитрий Чубашенко прокомментировал инициативу ПАСовцев:
"Предлагая ввести цензуру в области информации онлайн, режим PAS-Санду идет в русле самых одиозных режимов ЕС, которые подверг критике за нарушение демократии и свободы вице-президент США Вэнс.
Рано или поздно администрация Трампа снесет всех европейских политиков, которые будут вставлять ей палки в колеса. Санду входит в число врагов Трампа в Европе. Американцы ее тоже снесут.
Обезумевшие кишиневские власти вообще не понимают, что происходит. Они думают, что европейцы им помогут. Европейцы даже себе не помогут, не говоря уже о том, чтобы поддержать каких-то своих бессарабских шавок".