Нижегородские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны

Коммунисты предложили ввести к 80-летию Победы доплату 5 тыс. руб. для граждан, родившихся с 1 января 2027 по 31 декабря 1945 года. Общая сумма выплат составит 735 млн руб., финансирование попросили из резервного фонда губернатора.
Аналогичная мера социальной поддержки действует в Москве и Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Ставрополье и в других российских регионах, сообщил председатель фракции Роман Кабешев. «В Нижегородской области единственная материальная мера — это “карта Победы” (ее держатели могут получить дополнительные услуги центров соцобслуживания и скидки в магазинах и аптеках.— “Ъ”), которую дети войны оценивают противоречиво», — подчеркнул господин Кабешев.
Областное правительство и губернатор представили отрицательный отзыв на проект закона. Полпред губернатора в заксобрании Сергей Тарасов отметил, что глава региона Глеб Никитин не согласовал финансирование из резервного фонда. Предложенную КПРФ выплату детям военного времени чиновник назвал социально несправедливой в отношении ветеранов, блокадников и узников концлагерей, которым доплачивают 3−10 тыс. руб. «В плане восстановления исторической справедливости детям войны решено придать особый статус, закрепленный законом Нижегородской области», — подчеркнул господин Тарасов.
Проект КПРФ предлагает выплаты гражданам лишь по дате рождения, добавила председатель комитета Наталья Смотракова. «Есть люди, которые вложили в Победу свой подвиг: трудовой подвиг, боевой подвиг. А здесь мы говорим только о дате рождения. Это не какой-то великий вклад в Победу», — полагает госпожа Смотракова. Она напомнила, что 91 участнику и инвалиду ВОВ присвоят звание почетного гражданина Нижегородской области к юбилею Победы. Инициативу КПРФ комитет отклонил.