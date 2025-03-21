Нижегородские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны

Проект КПРФ предлагает выплаты гражданам лишь по дате рождения, добавила председатель комитета Наталья Смотракова. «Есть люди, которые вложили в Победу свой подвиг: трудовой подвиг, боевой подвиг. А здесь мы говорим только о дате рождения. Это не какой-то великий вклад в Победу», — полагает госпожа Смотракова. Она напомнила, что 91 участнику и инвалиду ВОВ присвоят звание почетного гражданина Нижегородской области к юбилею Победы. Инициативу КПРФ комитет отклонил.