Глава Ростова призвал горожан принять участие в субботнике 22 марта

Субботник будет проходить: в водоохранной зоне Верхового водохранилища (проспект Космонавтов 2/1), на ул. Локомотивной, 2«Г», на ул. Станиславского, 4, ул. Туполева, 2/2, ул. 7-го февраля, 2, ул. Берберовская, на пр. Театральном, 63, в сквере Оганова, на пр. 40-летия Победы, 1 «Д». Организованной уборки так же требуют: территория Балка Рябинина (ул. 339 Стрелковой Дивизии, д. 25/3) и территория прилегающая к Можайским прудам Верхового водохранилища (пр. Космонавтов 2/1).