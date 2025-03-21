Глава Башкирии рассказал о директоре «Лиги безопасного интернета».

«Соцсети, конечно, являются большим благом, в то же время содержат в себе и огромное зло. В них много противоправного, деструктивного контента, фейков, много мошенников. Основная задача Екатерины и ее команды — вскрывать это зло, вытаскивать упырей на божий свет и подводить к наказанию. Ну и, конечно, рассказывать ребятам, какие опасности таятся в этом безбрежном море информации», — отметил Радий Хабиров.