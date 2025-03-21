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Башкан Гагаузии поздравила главу МИД России с юбилеем

Евгения Гуцул подчеркнула вклад Сергея Лаврова в развитие молдавско-российских отношений дружбы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила поздравления министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с его 75-летием.

Башкан особо подчеркнула, что в автономии ценят вклад российской дипломатии и лично Сергея Лаврова в развитие молдавско-российских отношений дружбы и сотрудничества.

«Мы в Гагаузии высоко ценим Ваш вклад в развитие братских связей между народами и в построение мира, основанного на уважении и взаимопонимании», — отметила Гуцул.

Она также отметила «выдающийся профессионализм» главы российской дипломатии, его «государственную мудрость и неизменную преданность интересам России».

«Благодаря Вашей твёрдой и принципиальной позиции, Россия уверенно отстаивает свои суверенные права на международной арене, укрепляя основы справедливого миропорядка и обеспечивая стабильность во всём мире», — подчеркнула башкан.

Она пожелала Сергею Лаврову «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых свершений».

«Пусть все Ваши начинания и впредь приносят пользу стране, её гражданам и укрепляют авторитет великой державы, которой Вы достойно служите», — отметила Евгения Гуцул.

Глава МИД России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году. За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах. Владеет английским, французским и сингальским языками.