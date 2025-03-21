Башкан Гагаузии поздравила главу МИД России с юбилеем

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила поздравления министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с его 75-летием.
Башкан особо подчеркнула, что в автономии ценят вклад российской дипломатии и лично Сергея Лаврова в развитие молдавско-российских отношений дружбы и сотрудничества.
«Мы в Гагаузии высоко ценим Ваш вклад в развитие братских связей между народами и в построение мира, основанного на уважении и взаимопонимании», — отметила Гуцул.
Она также отметила «выдающийся профессионализм» главы российской дипломатии, его «государственную мудрость и неизменную преданность интересам России».
«Благодаря Вашей твёрдой и принципиальной позиции, Россия уверенно отстаивает свои суверенные права на международной арене, укрепляя основы справедливого миропорядка и обеспечивая стабильность во всём мире», — подчеркнула башкан.
Она пожелала Сергею Лаврову «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых свершений».
«Пусть все Ваши начинания и впредь приносят пользу стране, её гражданам и укрепляют авторитет великой державы, которой Вы достойно служите», — отметила Евгения Гуцул.
Глава МИД России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году. За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах. Владеет английским, французским и сингальским языками.