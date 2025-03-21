Башкан Гагаузии поздравила главу МИД России с юбилеем

Глава МИД России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году. За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах. Владеет английским, французским и сингальским языками.