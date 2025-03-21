Генштаб ВСУ обвинил Россию в ударе по газоизмерительной станции «Суджа»

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе случился пожар, пламя было видно из Курска и Сум. Украинские военные поспешили переложить вину за атаку на Россию. В Генштабе ВСУ заявили, что российские военные якобы сами ударили по объекту. Что известно об атаке на ГИС «Суджа» — в материале «Газеты.Ru».