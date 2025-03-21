Израиль приказал захватить районы в Газе, если «Хамас» не освободит заложников

«До тех пор, пока “Хамас” будет отказываться (освобождать заложников. — “Ъ”), он будет терять все больше и больше земель, которые будут присоединяться к Израилю», — добавил Кац. По его словам, Израиль намерен усилить военную активность против «Хамаса», в том числе «путем расширения наземных операций до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а “Хамас” не потерпит поражение».