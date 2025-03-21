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Израиль приказал захватить районы в Газе, если «Хамас» не освободит заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы в Газе в том случае, если палестинское движение «Хамас» не освободит удерживаемых им израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Израиля.

Источник: AP 2024

«Я дал указание Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских общин и солдат Армии обороны Израиля путем постоянного удержания этого района Израилем, если террористическая организация “Хамас” продолжит отказываться освобождать заложников», — приводит The Times of Israel заявление Исраэля Каца.

«До тех пор, пока “Хамас” будет отказываться (освобождать заложников. — “Ъ”), он будет терять все больше и больше земель, которые будут присоединяться к Израилю», — добавил Кац. По его словам, Израиль намерен усилить военную активность против «Хамаса», в том числе «путем расширения наземных операций до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а “Хамас” не потерпит поражение».

Глава Минобороны пригрозил использовать «все военное и гражданское давление, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана добровольной миграции президента США (Дональда. — “Ъ”) Трампа для жителей Газы».

20 марта израильская армия сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. 17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса».