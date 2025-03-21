Израиль приказал захватить районы в Газе, если «Хамас» не освободит заложников

«Я дал указание Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских общин и солдат Армии обороны Израиля путем постоянного удержания этого района Израилем, если террористическая организация “Хамас” продолжит отказываться освобождать заложников», — приводит The Times of Israel заявление Исраэля Каца.
«До тех пор, пока “Хамас” будет отказываться (освобождать заложников. — “Ъ”), он будет терять все больше и больше земель, которые будут присоединяться к Израилю», — добавил Кац. По его словам, Израиль намерен усилить военную активность против «Хамаса», в том числе «путем расширения наземных операций до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а “Хамас” не потерпит поражение».
Глава Минобороны пригрозил использовать «все военное и гражданское давление, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана добровольной миграции президента США (Дональда. — “Ъ”) Трампа для жителей Газы».
20 марта израильская армия сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. 17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса».