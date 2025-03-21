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Трамп заинтересован сделать Крым крупным международным курортом

Американский журналист считает, что президент США заинтересован сделать Крым международным курортом.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций против России в целях развития Крыма как международного курорта, передает ТАСС.

На платформе Substack журналист Херш, ссылаясь на слова американского чиновника, утверждает, что главным стремлением Дональда Трампа было ослабление текущих экономических санкций в отношении России и установление партнерских отношений с Владимиром Путиным для превращения Крыма в крупный международный курорт.

Кроме того, американский журналист предполагает, что похожая ситуация может сложиться и на Донбассе.