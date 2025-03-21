Трамп заинтересован сделать Крым крупным международным курортом

На платформе Substack журналист Херш, ссылаясь на слова американского чиновника, утверждает, что главным стремлением Дональда Трампа было ослабление текущих экономических санкций в отношении России и установление партнерских отношений с Владимиром Путиным для превращения Крыма в крупный международный курорт.