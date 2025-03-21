Трамп заинтересован сделать Крым крупным международным курортом

Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций против России в целях развития Крыма как международного курорта, передает ТАСС.
На платформе Substack журналист Херш, ссылаясь на слова американского чиновника, утверждает, что главным стремлением Дональда Трампа было ослабление текущих экономических санкций в отношении России и установление партнерских отношений с Владимиром Путиным для превращения Крыма в крупный международный курорт.
Кроме того, американский журналист предполагает, что похожая ситуация может сложиться и на Донбассе.