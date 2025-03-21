Газоизмерительная станция «Суджа» подверглась обстрелу. Она является крупнейшим коридором для поставки голубого топлива в Европу. Произошло это на фоне предварительных договоренностей об отказе противоборствующих сторон наносить удары по энергетическим объектам.
— В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, —говорится в заявлении, выпущенном Кремлем после переговоров президентов России и США, состоявшихся 18 марта.
Владимир Зеленский тоже поддержал эту инициативу, но Киев ограничился только словами. По российским НПЗ и АЭС полетели украинские дроны. На Украине не придумали ничего лучше, чем обвинить в обстреле ГИС «Суджа» Россию.
— Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Сегодня противник усилил спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией — обстрелял этот объект из артиллерии, — заявили в Генштабе ВСУ.
Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что обстрел «Суджи» выгоден Украине и коллективному Западу, которые не хотят ни в коем случае прекращения вооруженного конфликта. Россию не только обвиняют в провокации, Киев пытается таким способом подрывать доверие к Москве в дружественных странах.
— По этому трубопроводу шел газ в Венгрию и в Словакию. Киев, перекрыв газ в Венгрию и Словакию, способствует ухудшению экономики обеих стран, которые выступают в Евросоюзе на стороне России и всячески пытаются завершить конфликт на Украине. Это чревато социальными взрывами для Будапешта и Братиславы, и, соответственно, может привести к смене правительства и приведению к власти полностью прозападных политиков, которые как раз и не будут блокировать выделение всевозможных сумм на помощь Украине, — пояснил Матюшин.
Матюшин отмечает, что спрогнозировать дальнейшие шаги России в вопросе отказа бить по энергетической инфраструктуре Украины сложно. Все может закончиться дипломатическими нотами. Есть и второй вариант, подразумевающий, что официально перемирие не достигнуто и удары продолжатся, считает Матюшин.