— По этому трубопроводу шел газ в Венгрию и в Словакию. Киев, перекрыв газ в Венгрию и Словакию, способствует ухудшению экономики обеих стран, которые выступают в Евросоюзе на стороне России и всячески пытаются завершить конфликт на Украине. Это чревато социальными взрывами для Будапешта и Братиславы, и, соответственно, может привести к смене правительства и приведению к власти полностью прозападных политиков, которые как раз и не будут блокировать выделение всевозможных сумм на помощь Украине, — пояснил Матюшин.