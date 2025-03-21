Андрей Бочаров простился с журналистом Ефимом Шустерманом

Ефим Михайлович Шустерман умер 19 марта. С 1986 года он активно участвовал в общественной деятельности региона: был автором радио и телепрограмм, редактором изданий, членом парламента и Общественной палаты.
За свою работу Шустерман получил множество наград за журналистские достижения. Среди них — почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. До последних дней он продолжал участвовать в жизни региона, обсуждая планы его развития.