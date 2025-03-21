Программу начальной военной подготовки в школах пересматривают в Казахстане

«В соответствии с государственным общеобязательным стандартом общего среднего образования (ГОСО), типовым учебным планом предмет “Начальная военная и технологическая подготовка” (НВТП) является обязательным предметом. Согласно Типовой учебной программе (ТУПр) по предмету НВТП максимальный объем учебной нагрузки по НВТП составляет в 10 классе — один час в неделю (34 часа в учебном году), в 11 классе — один час в неделю (34 часа в учебном году), а также 30 часов (10 классе) для проведения учебно-полевых (лагерных) сборов за счет часов вариативного компонента. Недельная учебная нагрузка по предмету НВТП с 2012 по 2024 годы не изменялась. В настоящее время министерством просвещения совместно с министерством обороны и Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина ведется работа по пересмотру содержания ТУПр по предмету НВТП», — сообщил Кошербаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
По его словам, после пересмотра ТУПр «основные часы и тематики будут направлены на военную подготовку (строевая подготовка, инженерное оборудование и маскировка позиции, действия солдата в бою и разведке, основы и правила стрельбы по различным целям, выполнение начального упражнения из пневматической винтовки, основы информационной безопасности и так далее)».
Вопросы проведения учебно-полевых сборов для юношей и девушек регламентированы нормативными правовыми актами. Согласно ТУПр по предмету НВТП в 10 классе с целью развития практических умений и навыков обучаемых, а также для формирования интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные учебно-полевые (лагерные) сборы в объеме 30 часов на базах воинских частей (по согласованию с командованиями воинских частей) или в организациях образовании с соответствующей учебно-материальной базой. В рамках пересмотра ГОСО и ТУПр для 10−11 классов, в том числе по предмету НВТП, будут рассмотрены вопросы организации и проведения учебно-полевых сборов как для юношей, так и для девушек.
Касательно повышения статуса преподавателя начальной военной и технологической подготовки он пояснил, что должность «педагога-организатора по начальной военной подготовке» в организациях образования устанавливается согласно Типовым штатам работников государственных организаций образования.
«Согласно правилам исчисления заработной платы педагогов государственных организаций исчисление месячной заработной платы педагогов-организаторов НВТП формируется из должностного оклада (ДО) и оплаты учебных часов по фактической недельной нагрузке, исчисляемых на общих основаниях. Педагогам-организаторам НВТП, как и всем педагогам организаций образования, имеющим квалификационную категорию, устанавливается доплата за квалификационную категорию (в размере от 30% до 50% от ДО: педагог-мастер — 50%, педагог-исследователь — 40%, педагог-эксперт — 35%, педагог-модератор — 30%). Доплата за квалификационную категорию устанавливается как за учебные часы фактической педагогической нагрузки, так и к должностному окладу с учетом фактической нагрузки», — отметил вице-премьер.
Также, добавил он, педагогам организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, установлена доплата в размере 30% от ДО.
«Вместе с тем, педагоги, в том числе учителя НВТП могут вести кружки и секции в школах за счет введения в школах ставок педагогов дополнительного образования», — отметил Кошербаев.
Касательно оснащения кабинетов НВТП он уточнил, что министерством утверждены Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций среднего образования, в рамках которого предусмотрено оснащение учебным оборудованием и мебелью кабинетов НВТП.
«Для каждого учебного кабинета определен минимальный набор оборудования, мебели, технических средств обучения в соответствии с ГОСО. В настоящее время согласно Национальной образовательной базе данных в школах функционируют 5408 школ с кабинетами НВТП, которые оснащены учебным оборудованием (макеты, тир, строевой плац, пневматическая винтовка, учебное оружие и так далее)», — сообщил вице-премьер.
По его данным, на сегодня по стране действует 7963 организации среднего образования, из которых кабинеты НВПТ имеют 5 408 школ. Он пояснил, что остальные организации в соответствии с нормами оснащения оборудованием и мебелью организаций образования не подпадают под требования наличия кабинета НВПТ, так как они по большей части представлены малокомплектными школами (начальная, основная средняя школы).
Важно отметить, что организации образования должны иметь разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему (приказ МВД от 22 сентября 2020 года № 637).
Кроме того, сообщил он, министерством на постоянной основе проводится работа по оптимизации и обновлению норм оснащения оборудованием и мебелью организаций среднего образования.
«Так с учетом рекомендаций Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина внесены изменения в нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций среднего образования, в том числе по части оснащения кабинетов НВТП. Также по поручению главы государства проводится работа по реновации 1300 школ. В рамках данной работы планируется проведение реновации школ по девяти направлениям (капитальный ремонт / реконструкция, оснащение предметными кабинетами, обновление учебного оборудования, подключение ВОЛС (ИКИ), модернизация библиотек, столовых, спортивных залов, оснащение системами безопасности и благоустройство территории). Таким образом, в рамках реновации также будут предусмотрены меры по обновлению материально-технической базы кабинетов НПВТ для школ с проектной мощностью от 600 учащихся», — сообщил вице-премьер.
Касательно пересмотра системы оценивания обучающихся по предмету «НВТП» он уточнил, что в рамках пересмотра государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования планируется включение нормы по оцениванию учебных достижений, обучающихся по предмету «НВТП».
«В настоящее время при Национальной академии образования имени И. Алтынсарина создана рабочая группа по разработке проекта Положения по оцениванию учебных достижений обучающихся по предмету “НВТП” для 10−11-классов уровня общего среднего образования. В целом, работа в указанных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле правительства», — заключил Кошербаев.