Программу начальной военной подготовки в школах пересматривают в Казахстане

Вопросы проведения учебно-полевых сборов для юношей и девушек регламентированы нормативными правовыми актами. Согласно ТУПр по предмету НВТП в 10 классе с целью развития практических умений и навыков обучаемых, а также для формирования интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные учебно-полевые (лагерные) сборы в объеме 30 часов на базах воинских частей (по согласованию с командованиями воинских частей) или в организациях образовании с соответствующей учебно-материальной базой. В рамках пересмотра ГОСО и ТУПр для 10−11 классов, в том числе по предмету НВТП, будут рассмотрены вопросы организации и проведения учебно-полевых сборов как для юношей, так и для девушек.