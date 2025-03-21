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Лукашенко поддержал строительство майнинговых ферм в Могилевской области

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область готовит площадки для строительства майнинговых ферм. Об этом рассказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро (от главы государства. — Прим. БЕЛТА). Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», — рассказал Анатолий Исаченко.

В прошлом году стало известно, что с участием китайских инвесторов на территории Кричевского района реализуется проект по строительству первой в области майнинговой фермы. Стоимость только первой очереди, которая должна быть введена в 2025 году, составляет Br190 млн. С учетом имеющейся в районе энергетической инфраструктуры, в том числе мощностей трансформаторной подстанции, Могилевский облисполком прорабатывал с правительством вопрос строительства здесь новых подобных объектов.