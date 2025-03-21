Лукашенко поддержал строительство майнинговых ферм в Могилевской области

В прошлом году стало известно, что с участием китайских инвесторов на территории Кричевского района реализуется проект по строительству первой в области майнинговой фермы. Стоимость только первой очереди, которая должна быть введена в 2025 году, составляет Br190 млн. С учетом имеющейся в районе энергетической инфраструктуры, в том числе мощностей трансформаторной подстанции, Могилевский облисполком прорабатывал с правительством вопрос строительства здесь новых подобных объектов.