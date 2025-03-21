Песков: приказ Путина не бить по энергосистеме действует и войска его исполняют

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову (президента Украины Владимира) Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.