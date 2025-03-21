Песков: приказ Путина не бить по энергосистеме действует и войска его исполняют

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову (президента Украины Владимира) Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
18 марта между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор. Тогда Путин поддержал инициативу американского президента о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Уже на следующий день, 19 марта, Минобороны России заявило, что ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае.
Сегодня Следственный комитет России сообщил о подрыве газораспределительной станции «Суджа», по которой до 2025 года Россия поставляла газ через Украину в Европу. Представитель МИД Мария Захарова обвинила ВСУ в нарушении договоренностей.