Путин поздравил Мирзиёева с праздником Навруз

«Российско-узбекистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — говорится в поздравительном послании Путина.