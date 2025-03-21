Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил Мирзиёева с праздником Навруз

Глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики — счастья и процветания.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы РУз.

«Российско-узбекистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», — говорится в поздравительном послании Путина.

Глава РФ пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики — счастья и процветания.