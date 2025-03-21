Путину доложили о письме генерала Попова

В мае 2024 года суд арестовал Ивана Попова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Попов обвиняется в том, что вместе с предпринимателем похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений. В июле меру пресечения генералу сменили на домашний арест, но в феврале этого года снова ужесточили.