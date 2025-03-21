Спецслужбы Молдовы хотят следить за гражданами без санкций: социалисты возмущены

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы просит разрешения у властей страны устанавливать слежку за гражданами без санкции суда, соответствующее прошение подконтрольное правящей PAS ведомство подало на имя спикера парламента.
Если оно получит одобрение, силовики получат возможность вести наружное наблюдение за физическими лицами, просто основываясь на приказе директора СИБ. Необходимость подобного расширения полномочий спецслужбы мотивируется необходимостью «борьбы с электоральной коррупцией».
Категорически против инициативы партии PAS выступили молдавские социалисты.
«Законопроект не имеет ничего общего с защитой национальной безопасности — он превращает СИБ в высший орган Министерства правды, узаконивая массовую слежку за гражданами. Мы не приемлем превращения СИБ, чья главная задача — обеспечение национальной безопасности, в высший орган “Министерства правды”, — говорится в распространенном заявлении Партии социалистов (ПСРМ).
В политсиле выразили уверенность, что под видом борьбы с дезинформацией власти «получают неограниченные возможности для вторжения в личную жизнь граждан: просматривать телефоны, читать сообщения, анализировать лайки и комментарии каждого человека, снимать, прослушивать, отслеживать каждый ваш шаг».
По мнению социалистов, это приведет к тотальной слежке и подавлению инакомыслия, а также к расправе с оппонентами и запугиванию жителей страны.
В ПСРМ призвали граждан, общественные организации и международное сообщество «дать отпор этому наступлению на свободу».