Спецслужбы Молдовы хотят следить за гражданами без санкций: социалисты возмущены

«Законопроект не имеет ничего общего с защитой национальной безопасности — он превращает СИБ в высший орган Министерства правды, узаконивая массовую слежку за гражданами. Мы не приемлем превращения СИБ, чья главная задача — обеспечение национальной безопасности, в высший орган “Министерства правды”, — говорится в распространенном заявлении Партии социалистов (ПСРМ).