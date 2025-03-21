Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным на ПМЭФ-2025

Господин Толченов предположил, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Это придаст отношениям между странами стратегический характер. По словам министра экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, Субианто планирует подписать соглашение о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Джакартой.