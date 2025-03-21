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Bloomberg: что будет включать европейский миротворческий контингент на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в состав миротворческого контингента на Украине будут входит не только сухопутные войска. Украина также получит поддержку «с воздуха и моря», передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, у Стармера изменились приоритеты. Если раньше он настаивал на отправке на Украину европейского контингента численностью около 30 000 военнослужащих, то теперь их число будет уменьшено, но Украина получит другую поддержку.

На встрече представителей «коалиции желающих» (стран, которые готовы предоставить гарантии безопасности Киеву) Стармер сказал:

В рамках одного из сценариев мы рассматриваем поддержку на море, в небе, на суше, на границах и восстановление Украины.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Основной задачей, по его словам, станет оказание помощи украинским солдатам, которые формируют первую линию обороны. «У них есть возможности и передовой опыт… Мы предоставим то, что усилит это, и дополним возможностями, связанными с воздухом, водой, морем и сушей», — пояснил он.

Великобритания хочет, чтобы страны предоставили Киеву ряд летательных аппаратов, включая самолеты, способные осуществлять наблюдение за границей с Россией, а также истребители, способные сбивать любые ракеты, выпущенные в воздушное пространство Украины.

Сейчас обсуждается, где будут базироваться и заправляться эти самолеты и кто будет оказывать инженерную поддержку.

Предполагается, что боевые самолеты, преимущественно американского производства, будут размещены на базах в Румынии и Польше. Также на этих базах могут быть развернуты сухопутные силы, уточняет Bloomberg.

Кроме того, наземные силы европейского миротворческого контингента под руководством Франции и Британии будут дислоцироваться в крупных украинских городах, портах и на важных объектах инфраструктуры. Также предполагается, что в акватории Черного моря будут нести службы патрульные корабли и корабли, занимающиеся поиском и обезвреживанием мин.

В переговорах о присоединении к коалиции участвуют около 30 стран, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Россия заявила, что не допустит размещения войск из стран НАТО на Украине, что является еще одним потенциальным осложнением для этих планов.