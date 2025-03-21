Bloomberg: что будет включать европейский миротворческий контингент на Украине

Основной задачей, по его словам, станет оказание помощи украинским солдатам, которые формируют первую линию обороны. «У них есть возможности и передовой опыт… Мы предоставим то, что усилит это, и дополним возможностями, связанными с воздухом, водой, морем и сушей», — пояснил он.