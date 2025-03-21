Атаки ВСУ на российскую энергоинфраструктуру и консультации с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства также может провести международный телефонный разговор.
Об украинских атаках на российскую инфраструктуру
Атаки киевского режима по российской энергетической инфраструктуре, в том числе подрыв газоизмерительной станции «Суджа», наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды: «Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников».
Приказ Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре действует: «Российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией».
Договоренность о том, что Москва и Киев 30 дней не будут атаковать некоторые объекты, пока касается только энергетической инфраструктуры: «Это то, о чем было условлено».
О консультациях с США
Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США: «Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы».
О милитаризации Европы
Милитаризация Европы является «весьма опасной тенденцией»: «Она, конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению сферы взаимного доверия, не добавляет Европе безопасности».
Западные политики преисполнены желанием милитаризовать Европу «во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось»: «Очевидно, что многим европейцам это не нравится. Но они все следуют, практически все следуют в этом мейнстриме».
О письме генерала Попова Путину
Путин получил письмо генерала Ивана Попова: «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано».
Об отношениях с Арменией
Россия готова «всемерно развивать» отношения с Арменией.
Об иранской ядерной проблеме
Проблема иранской ядерной программы должна решаться «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами»: «Считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля».
Иран развивает свой сектор мирного атома «в строгом соответствии с международным правом».
Кремль исходит из того, что Иран «не собирается получать ядерное оружие».