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Атаки ВСУ на российскую энергоинфраструктуру и консультации с США. Темы брифинга Пескова

Украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предстоящие консультации с США и милитаризация Европы стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства также может провести международный телефонный разговор.

Об украинских атаках на российскую инфраструктуру

Атаки киевского режима по российской энергетической инфраструктуре, в том числе подрыв газоизмерительной станции «Суджа», наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды: «Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников».

Приказ Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре действует: «Российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией».

Договоренность о том, что Москва и Киев 30 дней не будут атаковать некоторые объекты, пока касается только энергетической инфраструктуры: «Это то, о чем было условлено».

О консультациях с США

Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США: «Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы».

О милитаризации Европы

Милитаризация Европы является «весьма опасной тенденцией»: «Она, конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению сферы взаимного доверия, не добавляет Европе безопасности».

Западные политики преисполнены желанием милитаризовать Европу «во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось»: «Очевидно, что многим европейцам это не нравится. Но они все следуют, практически все следуют в этом мейнстриме».

О письме генерала Попова Путину

Путин получил письмо генерала Ивана Попова: «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано».

Об отношениях с Арменией

Россия готова «всемерно развивать» отношения с Арменией.

Об иранской ядерной проблеме

Проблема иранской ядерной программы должна решаться «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами»: «Считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля».

Иран развивает свой сектор мирного атома «в строгом соответствии с международным правом».

Кремль исходит из того, что Иран «не собирается получать ядерное оружие».