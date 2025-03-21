В Минэкономики напомнили о правах и обязанностях членов садоводческих товариществ

Вместе с тем консультант юридического управления заострила внимание и на обязанностях членов садоводческого товарищества. К ним можно отнести, например, обязанность выполнять решения общего собрания и правления членов товарищества, как и требования устава, приступать к освоению земельного участка в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, использовать участок в соответствии с его целевым назначением. Еще одна обязанность, которой, по словам Ирины Скачковой, члены садоводческого товарищества часто пренебрегают, — своевременное внесение взносов.