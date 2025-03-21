Приказ Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре действует.
Атаки киевского режима по российской энергетической инфраструктуре, в том числе подрыв газоизмерительной станции «Суджа», наглядно демонстрируют цену заверений Зеленского.
Президент лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США. Григорий Карасин и Сергей Беседа имеют большой опыт в подобных диалогах.
Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах.
Европейские политики преисполнены желанием милитаризовать Европу любой ценой.
На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось.
Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики. Кремль исходит из позиции, что Иран в процессе развития своего ядерного досье не собирается получать ядерное оружие.
Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, и считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля.
Владимир Путин получил письмо подсудимого генерала Ивана Попова, но Кремль не комментирует содержание послания.
Кремль не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии.
В Кремле приветствуют заявление Пашиняна о развитии связей с Россией.
Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать.
21 марта Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также в рабочем графике президента не исключен международный телефонный разговор.