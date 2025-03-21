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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 21 марта: главное

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на пятничном брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Приказ Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре действует.

Атаки киевского режима по российской энергетической инфраструктуре, в том числе подрыв газоизмерительной станции «Суджа», наглядно демонстрируют цену заверений Зеленского.

Президент лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США. Григорий Карасин и Сергей Беседа имеют большой опыт в подобных диалогах.

Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Европейские политики преисполнены желанием милитаризовать Европу любой ценой.

На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики. Кремль исходит из позиции, что Иран в процессе развития своего ядерного досье не собирается получать ядерное оружие.

Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, и считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин получил письмо подсудимого генерала Ивана Попова, но Кремль не комментирует содержание послания.

Кремль не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии.

В Кремле приветствуют заявление Пашиняна о развитии связей с Россией.

Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

21 марта Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также в рабочем графике президента не исключен международный телефонный разговор.