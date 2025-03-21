NBC узнал о планах Байдена вернуться в политику, чтобы помочь Демпартии

Телеканал отмечает, что предложение Байдена пока не нашло отклика, многие партийные функционеры указали на связь экс-главы государства с поражением демократов на выборах 2024 года и назвали его «скорее символом прошлого партии, чем ее будущего». «Кому захочется, чтобы Джо Байден вернулся в игру?» — сказал NBC один из главных сторонников бывшего президента.