В СНГ предложили разработать рекомендации по правовому регулированию метавселенных

Совет поддержал предложения разработать в СНГ рекомендации по правовому регулирования метавселенных, по формированию справедливых цен на услуги связи в роуминге и по развитию низкоорбитальных систем космической связи в государствах Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.
Обсуждены проблемы законодательного регулирования метавселенных и подходы к их решению. По итогам обсуждения экспертный совет постановил предложить разработать в МПА СНГ рекомендации по вопросам правового регулирования метавселенных.
Оживленная и обстоятельная дискуссия сопровождала обсуждение проекта модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта». Положительно оценив проделанную работу, совет подчеркнул необходимость по дальнейшему развитию правового регулирования в этой быстро прогрессирующей области и постановил разработать соответствующие предложения.
Экспертами была обозначена необходимость создать модельные документы о критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечении технологической независимости в этой области, а также предложено разработать Рекомендации по формированию справедливых цен на услуги связи в роуминге для использования государствами СНГ. Была озвучена инициатива о подготовке рекомендаций по развитию и обеспечению доступа к низкоорбитальным системам космической связи в странах Содружества.
Экспертный совет принял решение обратиться в Совет МПА СНГ с просьбой рассмотреть вопрос о создании профильной постоянной комиссии по вопросам в области связи, информационных технологий и цифрового развития.
Как ожидается, в Таврическом дворце в июне 2025 года состоится международный форум по вопросам развития инновационных технологий. Экспертов также проинформировали о Международном научно-образовательном конгрессе государств — участников СНГ, который пройдет в штаб-квартире МПА СНГ осенью 2025 года.
Совет принял приглашение провести очередное, 30-е заседание