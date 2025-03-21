В СНГ предложили разработать рекомендации по правовому регулированию метавселенных

Экспертами была обозначена необходимость создать модельные документы о критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечении технологической независимости в этой области, а также предложено разработать Рекомендации по формированию справедливых цен на услуги связи в роуминге для использования государствами СНГ. Была озвучена инициатива о подготовке рекомендаций по развитию и обеспечению доступа к низкоорбитальным системам космической связи в странах Содружества.