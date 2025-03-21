Совет Федерации РФ поддержал все проекты Воронежской области

По итогам Дней Воронежской области в Совете Федерации верхняя палата парламента приняла постановление, подтверждающее поддержку всех 11 представленных инициатив, касающихся социально-экономического развития региона.
В документе, озаглавленном «О государственной поддержке социально-экономического развития Воронежской области», подчеркивается, что Воронежская область является динамично развивающимся регионом, обладающим многоотраслевой структурой экономики. Регион демонстрирует растущий промышленный потенциал и развитый агропромышленный комплекс.
По мнению экспертов, поддержка всех 11-ти представленных проектов — беспрецедентный случай в парламентской практике. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 47 млрд рублей.
Подготовке Дней Воронежской области в Совете Федерации активно содействовал сенатор Сергей Лукин.
— Дни Воронежской области стали значимым событием для дальнейшего развития нашего региона. Уверен, что поддержка представленных инициатив не только укрепит экономику Воронежской области, но и сделает её примером для подражания для других субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что Воронежская область является одним из ключевых аграрных регионов России с высоким потенциалом в области сельского хозяйства. В дополнение к этому область активно развивает промышленность, IT-отрасль, культурные инициативы, что также способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения. Поддержка этих направлений на федеральном уровне позволит нашему региону занять лидирующие позиции в экономических и социальных рейтингах, — подчеркнул сенатор Лукин.
По итогам мероприятия ряд проектов Воронежской области могут быть включены в государственные программы и федеральные проекты, которые реализуются в рамках национальных инициатив. Кроме того, предоставлены рекомендации о выделении Воронежской области бюджетного кредита и списании задолженности региона перед федеральным центром по ранее выданным бюджетным займам.
Напомним, что Дни Воронежской области в Совете Федерации РФ прошли с 24 по 26 февраля, где были представлены стратегические проекты, касающиеся социально-экономического развития региона:
— реконструкция Воронежского театра оперы и балета. Проект будет состоять из двух этапов: возведение производственно-репетиционного корпуса и ремонт здания,
— создание историко-культурного тематического парка «Петровский остров». Проект будет реализован в три этапа: благоустройство парка, создание площадки, посвящённой гастрономии, и строительство двухэтажного здания музея «Цейхгауз»,
— создание системы магистрального пассажирского транспорта — метробуса,
— строительство ГКНС в Воронеже. Износ существующей системы в данный момент составляет более 85%,
— строительство коллектора водоотведения в Новоусманском районе,
— строительство комплекса очистных сооружений в Павловске. Действующие очистные сооружения изношены более чем на 80%,
— строительство поликлиники на 500 посещений в смену в воронежском микрорайоне «Лазурный»,
— строительство инфраструктуры для нового индустриального парка и особой экономической зоны;
— реконструкция участка и создание инфраструктуры федеральной автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов»,
— строительство «Дома анимации» (планируется начать в 2025 году),
— реализация проектов в сфере АПК.