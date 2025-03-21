Совет Федерации РФ поддержал все проекты Воронежской области

— Дни Воронежской области стали значимым событием для дальнейшего развития нашего региона. Уверен, что поддержка представленных инициатив не только укрепит экономику Воронежской области, но и сделает её примером для подражания для других субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что Воронежская область является одним из ключевых аграрных регионов России с высоким потенциалом в области сельского хозяйства. В дополнение к этому область активно развивает промышленность, IT-отрасль, культурные инициативы, что также способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения. Поддержка этих направлений на федеральном уровне позволит нашему региону занять лидирующие позиции в экономических и социальных рейтингах, — подчеркнул сенатор Лукин.