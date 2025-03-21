Токаеву поступают поздравления с Наурызом от мировых лидеров

«Наши страны связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что в будущем мы добьемся новых успехов в сферах безопасности, экономики и других областях. В то время как наши великие нации устремлены к новым достижениям, американский народ подтверждает свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана», — написал Дональд Трамп.