Нижегородские депутаты попросили урегулировать передвижение курьеров

Она отметила, что доставщики часто передвигаются по тротуарам «достаточно агрессивно». И если с прокатными электросамокатами вопрос начали регулировать, то курьеры на электровелосипедах под эти ограничения не попадают. Депутат попросила городской департамент транспорта и отдел ГИБДД направить службам доставки письмо, чтобы они, например, утвердили требования к передвижению своих курьеров.