Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские депутаты попросили урегулировать передвижение курьеров

В комиссии гордумы Нижнего Новгорода по транспорту обсудили вопрос об урегулировании движения курьеров, чтобы они не ездили на электровелосипедах и подобных средствах передвижения по тротуарам. Вопрос на заседании 21 марта подняла депутат Мария Кузнецова.

Источник: Коммерсантъ

Она отметила, что доставщики часто передвигаются по тротуарам «достаточно агрессивно». И если с прокатными электросамокатами вопрос начали регулировать, то курьеры на электровелосипедах под эти ограничения не попадают. Депутат попросила городской департамент транспорта и отдел ГИБДД направить службам доставки письмо, чтобы они, например, утвердили требования к передвижению своих курьеров.

Директор департамента транспорта Андрей Житников и представитель городского отдела ГИБДД Алексей Груздев согласились направить такие письма. Вместе с тем последний заметил, что непонятно, кто будет контролировать соблюдение этих ограничений.

Председатель комиссии Станислав Прокопович сказал, что идея с обращением хорошая. Он также считает, что службы доставки могут в программном обеспечении прописать свои требования к передвижению курьеров. И хотя у коммерческих структур обязательств перед муниципальными властями тут нет, «созидательную работу» можно провести.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года мэрия значительно расширила перечень для запрета проезда электросамокатов, а также вводит ограничения на парковку средств индивидуальной мобильности.