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Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

Путин поручил изучить вопрос о центре беспилотной авиации в Самарской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации.

Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Тольяттинский государственный университет”, — говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.