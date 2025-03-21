Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Тольяттинский государственный университет”, — говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.