Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Тольяттинский государственный университет”, — говорится в документе.