Bloomberg: план Каллас рассорил европейских политиков

Примечательно, что ранее в этом году еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила членам ЕС предоставить Украине военную помощь в 2025 году на сумму до 40 млрд евро после того, как в 2024 году Киев получил от блока 20 млрд евро. С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ЕС направил Киеву военную помощь на 50 млрд евро, а США выделили 66,5 млрд долларов.