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Bloomberg: план Каллас рассорил европейских политиков

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе разошлись во мнениях насчет поставок оружия Киеву и того, кто будет представлять ЕС на мирных переговорах, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье утверждается, что на вчерашнем саммите не удалось договориться о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в этом году, поскольку некоторые страны, включая Францию и Италию, отказались взять на себя обязательства по конкретным суммам.

Несколько участников саммита выразили обеспокоенность, что в ЕС вообще не смогут договориться о помощи Украине.

Примечательно, что ранее в этом году еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила членам ЕС предоставить Украине военную помощь в 2025 году на сумму до 40 млрд евро после того, как в 2024 году Киев получил от блока 20 млрд евро. С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ЕС направил Киеву военную помощь на 50 млрд евро, а США выделили 66,5 млрд долларов.

Чтобы решить вопрос с финансированием, европейские лидеры вновь встретятся в Париже 27 марта. В этом мероприятии, предположительно, будут участвовать представители Германии, Италии, Польши, Великобритании и Канады.

Кроме того, на саммите в Брюсселе выразили недовольство тем, что европейских лидеров не допускают к переговорам президента США Дональда Трампа с Кремлем.

На саммите, согласно Bloomberg, они внимательно изучили последовательность телефонных переговоров Трампа на этой неделе.

Участники саммита пожаловались, что до сих пор не удалось определиться с тем, кто будет представлять блок на мирных переговорах по Украине.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС нуждается в «команде переговорщиков и представителе», которые будут присутствовать за столом переговоров. Это привело к резкой перепалке с Каллас.

По данным Bloomberg, когда на встрече за закрытыми дверями испанский лидер повторил свое мнение о назначении спецпосланника, Каллас обиделась. «А зачем тогда я здесь?» — спросила она, согласно рассказам нескольких источников.