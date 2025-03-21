Bloomberg: план Каллас рассорил европейских политиков

В статье утверждается, что на вчерашнем саммите не удалось договориться о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в этом году, поскольку некоторые страны, включая Францию и Италию, отказались взять на себя обязательства по конкретным суммам.
Примечательно, что ранее в этом году еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила членам ЕС предоставить Украине военную помощь в 2025 году на сумму до 40 млрд евро после того, как в 2024 году Киев получил от блока 20 млрд евро. С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года ЕС направил Киеву военную помощь на 50 млрд евро, а США выделили 66,5 млрд долларов.
Чтобы решить вопрос с финансированием, европейские лидеры вновь встретятся в Париже 27 марта. В этом мероприятии, предположительно, будут участвовать представители Германии, Италии, Польши, Великобритании и Канады.
На саммите, согласно Bloomberg, они внимательно изучили последовательность телефонных переговоров Трампа на этой неделе.
Участники саммита пожаловались, что до сих пор не удалось определиться с тем, кто будет представлять блок на мирных переговорах по Украине.
По данным Bloomberg, когда на встрече за закрытыми дверями испанский лидер повторил свое мнение о назначении спецпосланника, Каллас обиделась. «А зачем тогда я здесь?» — спросила она, согласно рассказам нескольких источников.