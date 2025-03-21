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Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активов

Возможная конфискация замороженных в Европе российских активов станет «актом войны», считает бельгийский премьер Барт де Вевер. Его слова приводит Politico.

Источник: AP 2024

По его словам, изъятие активов повлечет «системные риски для всей мировой финансовой системы. “Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то €200 млрд, будут последствия”, — заявил де Вевер.

К конфискации активов «с воодушевлением относятся» несколько стран, в том числе Франция, Великобритания и Испания, отмечает издание. Они хотят передать их на укрепление обороны Украины.

В Брюсселе находится Euroclear, в адрес которой держатели активов могут подать новые иски в случае передачи Украине.

Россия предупреждала, что примет зеркальные меры, если ее активы конфискуют.

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