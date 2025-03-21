В Самаре создадут программу развития Куйбышевского района

В Самаре планируют создать программу для развития Куйбышевского района. Ее во время прямого эфира с жителями представил врио главы района Георгий Выводцев. Речь шла о планах на 2025 год.
— В районе благоустроят дворы, освободят городские территории от незаконно установленных объектов — гаражей и торговых павильонов, киосков, — резюмировала пресс-служба мэрии озвученные во время прямого эфира темы.
В районе планируют капитально отремонтировать 77 многоквартирных домов, эти работы уже частично начались. Также идет подготовка новое программы по расселению аварийного жилья.
Перед эфиром жители Куйбышевского района направили 20 вопросов, на которые врио главы ответил во время прямого эфира. Вопросы, которые поступили во время эфира или уже после него, обещают рассмотреть индивидуально.