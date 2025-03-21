Глава Челябинска провел серьезный разговор с управляющими компаниями

Градоначальник выделил одну серьёзную, давно назревшую проблему — отсутствие диалога. Жители с большей охотой идут на контакт с органами власти, правоохранителями или журналистами, нежели управляющими компаниями, обслуживающими их дома. Сейчас важно наладить систему взаимодействия. УК и районные администрации должны объединить усилия, отметил глава города. Также он подчеркнул, что готов на конструктивный диалог и с жителями, и с коммерческими организациями.