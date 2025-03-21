Глава Челябинска провел серьезный разговор с управляющими компаниями

Он отметил, что проблем много, и значительная их часть связана с некачественной работой ответственных организаций. Очень много жалоб поступает от челябинцев на ЖКХ города.
«Безусловно, часть обращений относится к нашей компетенции. И мы с этим работаем. Но всё-таки львиная их доля — ответственность управляющих компаний», — отметил мэр в своём телеграм-канале.
Градоначальник выделил одну серьёзную, давно назревшую проблему — отсутствие диалога. Жители с большей охотой идут на контакт с органами власти, правоохранителями или журналистами, нежели управляющими компаниями, обслуживающими их дома. Сейчас важно наладить систему взаимодействия. УК и районные администрации должны объединить усилия, отметил глава города. Также он подчеркнул, что готов на конструктивный диалог и с жителями, и с коммерческими организациями.
«Первоочередная задача для всех сейчас — весенние субботники. Давайте наведем порядок в городе вместе!» — подытожил Алексей Лошкин.