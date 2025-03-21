Daily Wrap рассказал о потенциальной миротворческой роли Турции на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова направить свои миротворческие силы на Украину, однако для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта, говорится в статье.
Если на более позднем этапе переговоров стороны договорятся о создании миротворческих сил, мы можем внести свой вклад.
При этом он подчеркнул, что Турция не хочет быть частью принудительной инициативы одной из сторон, а стремится к согласованному решению. В Турции отметили, что обладают опытом в миротворческих операциях, однако хотят учесть риски, связанные с конфликтом на Украине, прежде чем отправят туда свои войска. Для Анкары важно знать, какие цели необходимо достичь в ходе миротворческой миссии и какую роль будут играть ее войска. Турция пообещала согласовать свои действия с НАТО.
Кроме того, Анкара заверила, что может помочь с восстановлением Украины после завершения конфликта. Представители Турции, включая министра торговли Омера Болата, уже обсуждали с Киевом дорожную карту восстановления Украины и перспективы сотрудничества.
Турция вновь заявила о… готовности турецких подрядчиков поделиться опытом с Украиной в вопросе восстановления страны и реализовать проекты в будущем в этой сфере.
Однако ключевая роль Турции, по мнению Фидана, состоит в том, чтобы стать местом проведения будущих мирных переговоров. Это связано с тем, что Турция поддерживает «теплые отношения» и с Киевом, и с Москвой. Владимир Зеленский считает Турцию стратегическим партнером с точки зрения гарантий безопасности. К тому же Анкара была соавтором «зерновой инициативы», которая позволила экспортировать украинскую продукцию через Черное море. При этом Турция поддерживает прочные экономические связи с Россией. Она импортирует российский природный газ и сотрудничает с Москвой в строительстве атомных электростанций.