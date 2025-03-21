Daily Wrap рассказал о потенциальной миротворческой роли Турции на Украине

Однако ключевая роль Турции, по мнению Фидана, состоит в том, чтобы стать местом проведения будущих мирных переговоров. Это связано с тем, что Турция поддерживает «теплые отношения» и с Киевом, и с Москвой. Владимир Зеленский считает Турцию стратегическим партнером с точки зрения гарантий безопасности. К тому же Анкара была соавтором «зерновой инициативы», которая позволила экспортировать украинскую продукцию через Черное море. При этом Турция поддерживает прочные экономические связи с Россией. Она импортирует российский природный газ и сотрудничает с Москвой в строительстве атомных электростанций.