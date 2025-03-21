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Daily Wrap рассказал о потенциальной миротворческой роли Турции на Украине

Турция хотела бы участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине и считает, что у нее есть для этого все возможности, пишет Daily Wrap.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова направить свои миротворческие силы на Украину, однако для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта, говорится в статье.

Если на более позднем этапе переговоров стороны договорятся о создании миротворческих сил, мы можем внести свой вклад.

Хакан Фидан
министр иностранных дел Турции

При этом он подчеркнул, что Турция не хочет быть частью принудительной инициативы одной из сторон, а стремится к согласованному решению. В Турции отметили, что обладают опытом в миротворческих операциях, однако хотят учесть риски, связанные с конфликтом на Украине, прежде чем отправят туда свои войска. Для Анкары важно знать, какие цели необходимо достичь в ходе миротворческой миссии и какую роль будут играть ее войска. Турция пообещала согласовать свои действия с НАТО.

Кроме того, Анкара заверила, что может помочь с восстановлением Украины после завершения конфликта. Представители Турции, включая министра торговли Омера Болата, уже обсуждали с Киевом дорожную карту восстановления Украины и перспективы сотрудничества.

Турция вновь заявила о… готовности турецких подрядчиков поделиться опытом с Украиной в вопросе восстановления страны и реализовать проекты в будущем в этой сфере.

Омер Болат
министра торговли Турции

Однако ключевая роль Турции, по мнению Фидана, состоит в том, чтобы стать местом проведения будущих мирных переговоров. Это связано с тем, что Турция поддерживает «теплые отношения» и с Киевом, и с Москвой. Владимир Зеленский считает Турцию стратегическим партнером с точки зрения гарантий безопасности. К тому же Анкара была соавтором «зерновой инициативы», которая позволила экспортировать украинскую продукцию через Черное море. При этом Турция поддерживает прочные экономические связи с Россией. Она импортирует российский природный газ и сотрудничает с Москвой в строительстве атомных электростанций.