Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с праздником Навруз

Александр Лукашенко отметил, что праздник Навруз является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Президент уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и этими странами, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов.