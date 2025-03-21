Шойгу рассказал, как прошла встреча с Ким Чен Ыном

«Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры», — рассказал журналистам секретарь Совбеза РФ (цитата по ТАСС). Он поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.
«Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России в Пхеньян», — добавил Сергей Шойгу.
Среди других тем они затронули «начало диалога» России с США и ряд аспектов, которые «так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах, и на Корейском полуострове в частности», отметил Шойгу.
Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян сегодня утром. Помимо встречи с Ким Чен Ыном он планирует побеседовать и с другими представителями руководства Северной Кореи.
В январе глава МИД КНДР Цой Сон Хи побывала в Москве с трехдневным визитом. В феврале столицу посетила делегация Трудовой партии Кореи, она встречалась с представителями «Единой России». В том же месяце президент Владимир Путин принял в Кремле секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёна.