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Узбекистан установил дипотношения с Республикой Науру

Самая маленькая независимая республика в мире стала 159-й страной, с которой РУз установила дипломатические отношения.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Республикой Науру, сообщает ИА «Дунё».

«Республика Науру стала 159-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения», — говорится в сообщении.

От имени правительств двух стран Совместное коммюнике в Нью-Йорке подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Республики Науру при ООН Лара Эраб Даниель.

«Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения», — говорится в сообщении.

Также они договорились активизировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Расположенное в Тихом океане островное государство Науру является самой маленькой независимой республикой в мире.

Напомним, что 21 февраля Узбекистан установил дипотношения с южноамериканской Республикой Суринам.