Узбекистан установил дипотношения с Республикой Науру

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Республикой Науру, сообщает ИА «Дунё».
«Республика Науру стала 159-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения», — говорится в сообщении.
От имени правительств двух стран Совместное коммюнике в Нью-Йорке подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Республики Науру при ООН Лара Эраб Даниель.
«Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения», — говорится в сообщении.
Также они договорились активизировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Расположенное в Тихом океане островное государство Науру является самой маленькой независимой республикой в мире.
Напомним, что 21 февраля Узбекистан установил дипотношения с южноамериканской Республикой Суринам.