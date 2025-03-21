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В Башкирии на меры по повышению рождаемости направят 9 млрд рублей

Региональная программа предусмотрена до конца 2027 года.

Источник: AP 2024

В Башкирии на меры по повышению рождаемости направят 9 млрд рублей. Региональная программа предусмотрена до конца 2027 года.

Как сообщает РБК -Уфа, в этом году на меры поддержки потратят 3,8 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах — по 2,7 млрд рублей. Деньги направят на обучение специалистов по доабортному консультированию, создание кабинетов медико-социальной поддержки женщин и кабинетов репродуктивного здоровья. Также деньги пойдут на обеспечение операций ЭКО, диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста и другое.

Отдельно в программу заложены детские пособия, компенсация многодетным нуждающимся расходов на ЖКХ, обеспечение питанием беременных и кормящих матерей, компенсация части стоимости обучения в ссузах детей из многодетных семей и выплаты премий многодетным семьям. Также сюда войдут расходы на социальную рекламу и кампанию по пропаганде ценностей семейного образа жизни.