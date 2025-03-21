В Башкирии на меры по повышению рождаемости направят 9 млрд рублей

Как сообщает РБК -Уфа, в этом году на меры поддержки потратят 3,8 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах — по 2,7 млрд рублей. Деньги направят на обучение специалистов по доабортному консультированию, создание кабинетов медико-социальной поддержки женщин и кабинетов репродуктивного здоровья. Также деньги пойдут на обеспечение операций ЭКО, диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста и другое.