Узбекистан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан

В рамках визита в городе Мазари-Шариф прошла двусторонняя встреча, на которой обсуждались перспективы развития межгосударственного сотрудничества. Одним из ключевых вопросов стало строительство мавзолея Имама Бухарий — проекта, реализуемого в Афганистане при поддержке Узбекистана. Стороны обменялись мнениями о важности этого культурного и духовного объекта, подчеркивая его значение для укрепления связей между народами.