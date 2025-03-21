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Узбекистан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан

Vaib.uz (Узбекистан. 21 марта). По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Афганистан направлена очередная партия гуманитарной помощи.

Груз, общий вес которого составил около 200 тонн, был доставлен в провинцию Балх.

В состав помощи вошли основные продовольственные товары: мука, пшеница, макаронные изделия, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, а также бобовые — красная фасоль и маш. Эта инициатива приурочена к празднованию Навруза и приближающемуся Рамазан хайиту, и символизирует добрососедство, поддержку и гуманность узбекского народа.

Передача помощи состоялась на территории города Хайратон с участием представителей обеих сторон, включая специального представителя президента Узбекистана по Афганистану, а также местных властей и дипломатов.

В рамках визита в городе Мазари-Шариф прошла двусторонняя встреча, на которой обсуждались перспективы развития межгосударственного сотрудничества. Одним из ключевых вопросов стало строительство мавзолея Имама Бухарий — проекта, реализуемого в Афганистане при поддержке Узбекистана. Стороны обменялись мнениями о важности этого культурного и духовного объекта, подчеркивая его значение для укрепления связей между народами.

Афганские официальные лица выразили искреннюю благодарность президенту и народу Узбекистана за оказываемую помощь и внимание, особенно в преддверии священного праздника Рамазан хайит.