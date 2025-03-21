Во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента

В своем обращении к нации 5 марта Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Он призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». По его словам, Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы.