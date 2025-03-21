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Во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента

Отстранение президента Франции Эммануэля Макрона от должности является жизненно важной необходимостью. Об этом 21 марта сообщил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Источник: AP 2024

«Его увольнение — это жизненно важная и чрезвычайная ситуация», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Политик заявил, что глава государства создает ложную угрозу со стороны России с целью сохранения власти и «опустошения карманов французов».

В своем обращении к нации 5 марта Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Он призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». По его словам, Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление президента Франции о российской угрозе Европе. Он отметил, что выступление Макрона вряд ли можно воспринимать «как выступление главы государства, который думает о мире».