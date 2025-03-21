Трава выше человеческого роста: Текслер раскритиковал центр Чебаркуля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал внешний вид Чебаркуля. Навести порядок он попросил нового главу города Михаила Панарина на личной встрече.
Больше всего главу региона возмутили в центре Чебаркуля яркие вывески.
— Засилие каких-то безумных рекламных вывесок, надо наводить порядок, — сказал Алексей Текслер. — Чебаркуль очень красивый город. Давайте, чтобы он выглядел по-современному. Времена бесконечных огромных вывесок прошли.
Также губернатор поручил следить за уборкой улиц.
— Посмотрите, мы даже сейчас, когда едем, снег только что сошел, видно, что там трава выше человеческого роста в центре города. Её никогда не косили, — возмутился Текслер.
Глава региона поручил представить ему планы по благоустройству Чебаркуля и подумать о набережной озера.