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Трава выше человеческого роста: Текслер раскритиковал центр Чебаркуля

Губернатор Алексей Текслер поручил убрать яркие вывески с улиц Чебаркуля и выкосить траву.

Источник: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал внешний вид Чебаркуля. Навести порядок он попросил нового главу города Михаила Панарина на личной встрече.

Больше всего главу региона возмутили в центре Чебаркуля яркие вывески.

— Засилие каких-то безумных рекламных вывесок, надо наводить порядок, — сказал Алексей Текслер. — Чебаркуль очень красивый город. Давайте, чтобы он выглядел по-современному. Времена бесконечных огромных вывесок прошли.

Также губернатор поручил следить за уборкой улиц.

— Посмотрите, мы даже сейчас, когда едем, снег только что сошел, видно, что там трава выше человеческого роста в центре города. Её никогда не косили, — возмутился Текслер.

Глава региона поручил представить ему планы по благоустройству Чебаркуля и подумать о набережной озера.