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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 и 23 марта

Учения со стрельбами проведут в Новороссийске вечером 22 и 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тренировочные мероприятия пройдут с 21:00 до 23:00.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.

Кроме того, днем 22 марта в Новороссийске проведут историческую театрализованную реконструкцию. Она станет частью патриотического мероприятия «Победная поступь Красной армии».

Мероприятия организуют на площадке перед кинотеатром «Нептун» в 14:00. Во время реконструкции будут слышны выстрелы из холостых орудий.

Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.