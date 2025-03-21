Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 и 23 марта

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Тренировочные мероприятия пройдут с 21:00 до 23:00.
«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.
Кроме того, днем 22 марта в Новороссийске проведут историческую театрализованную реконструкцию. Она станет частью патриотического мероприятия «Победная поступь Красной армии».
Мероприятия организуют на площадке перед кинотеатром «Нептун» в 14:00. Во время реконструкции будут слышны выстрелы из холостых орудий.
Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.