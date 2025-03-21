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Минобр к сентябрю утвердит правила использования ИИ в школах

Учителя смогут использовать этот инструмент для подготовки учебных материалов и проведения контрольно-аналитических мероприятий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство образования Беларуси работает над созданием методик преподавания школьных предметов с использованием искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Андрей Иванец.

По его словам, эта работа проводится вместе с Парком высоких технологий. Уже создан пилотный обучающий блок для учителей информатики.

«В дальнейшем планируется внедрение аналогичных подходов в преподавание иностранных языков и естественно научных дисциплин», — сказал Иванец в интервью газете «Рэспубліка».

Он отметил, что методические рекомендации опубликуют на общеобразовательном портале, они будут доступны каждому педагогу. Кроме того, министр заявил, что к сентябрю 2025 года планируется утвердить правила использования ИИ как учителями, так и школьниками.

«Расставим точки над “i”, четко обозначив: где допустимо использование нейросетей, а где от них стоит отказаться», — добавил глава министерства.

Ранее Андрей Иванец сообщил, что со следующего учебного года во всех университетах Беларуси появится специальный курс «Основы использования технологии искусственного интеллекта».