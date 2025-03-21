Маршем, под «Катюшу»: в Атаках отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В Атаках Окницкого района, на севере Молдовы, отметили 81-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков, организаторами мероприятия выступил оппозиционный блок «Победа».
Активисты блока и жители Атак прошли маршем по центру города, исполнив легендарную песню «Катюша», а затем возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.
Участники мероприятия подчеркнули необходимость сохранения исторической памяти и отметили, что долг ныне живущих — чтить ветеранов Великой Отечественной и передавать память об их подвиге новым поколениям. Депутат блока «Победа» Вадим Фотеску заверил, что политсила продолжает проводить праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы над фашизмом.
81 год назад бойцы Красной армии освободили город Атаки от румыно-немецких фашистких захватчиков. Мы очень рады, что сегодня здесь так много местных жителей и так много молодежи! Это очень важно, потому что сейчас пытаются переписать историю и предать забвению Подвиг советского солдата, который освободил всю территорию бывшего СССР и «прошагал пол-Европы», и задавил "коричневую чуму.
Он обратил внимание на реваншистские настроения, которые не обошли и Молдову, найдя выражение в попытках героизации нацизма, в том числе через школьные учебники.
«Мы видим, что реваншизм, к сожалению, существует и сейчас. Мы очень хотим, чтобы молодое поколение знало настоящую историю, а не те сказки, которые им пытаются навязать в учебнике истории, в котором пытаются оправдать Антонеску. Мы — потомки победителей и всегда будем помнить этот Подвиг! И сделаем все, чтобы в Молдове помнили и чтили его», — заявил Фотеску.
Активисты блока «Победа» также поздравили жителя Атак, ветерана Великой Отечественной войны Степана Иосифовича Вовчик, которому в мае исполнится 99 лет.
«Желаем вам здоровья и как можно большего общения с молодежью, чтобы они не забывали, как подвиг совершил советский солдат, освободивший мир от фашистской чумы», — заявил Вадим Фотеску.
«Мы сегодня поблагодарили ветерана Великой Отечественной войны Степана Иосифовича Вовчика за то, что мы живем под мирным небом. Наш долг — передать молодому поколению память о тех страшных событиях», — отметил активист «Победы» Вячеслав Жуков.
Окница и населенные пункты этого района Молдавии были освобождены от фашистских захватчиков в ходе Уманско-Ботошанской операции, которая проходила