Маршем, под «Катюшу»: в Атаках отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма

«Мы видим, что реваншизм, к сожалению, существует и сейчас. Мы очень хотим, чтобы молодое поколение знало настоящую историю, а не те сказки, которые им пытаются навязать в учебнике истории, в котором пытаются оправдать Антонеску. Мы — потомки победителей и всегда будем помнить этот Подвиг! И сделаем все, чтобы в Молдове помнили и чтили его», — заявил Фотеску.