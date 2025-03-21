В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

АЛМА-АТА, 21 мар — РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Казахстане.
«Дипломаты генерального консульства России в Усть-Каменогорске от имени президента РФ продолжают вручать ветеранам юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы”. Сегодня ими наградили тружеников тыла Анну Ивановну Сергиенко и Татьяну Акимовну Трущенкову», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве рассказали о биографии женщин. Татьяна Трущенкова родилась в 1937 году в Псковской области, в детстве вместе с родными пережила фашистскую оккупацию. После освобождения ее деревни Красной Армией помогала бабушке работать в поле. Позднее окончила автомеханический техникум и всю свою жизнь посвятила работе в транспорте. Анна Сергиенко, родившаяся в 1929 году в Алтайском крае, начала трудовую деятельность в 12 лет. После окончания педагогического училища всю жизнь обучала детей. Сообщается, что дипломаты поблагодарили тружениц тыла за их неоценимый вклад в общую Победу и пожелали женщинам здоровья и долгих лет жизни.
В конце ноября президент России Владимир Путин, в ходе государственного визита в Астану, пригласил главу Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Через два месяца Касым-Жомарт Токаев на встрече в столице республики с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что намерен прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что ключевым событием, посвященным юбилею Победы в Казахстане, станет военный парад, который пройдет в Астане впервые с 2019 года.