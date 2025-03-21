В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

В посольстве рассказали о биографии женщин. Татьяна Трущенкова родилась в 1937 году в Псковской области, в детстве вместе с родными пережила фашистскую оккупацию. После освобождения ее деревни Красной Армией помогала бабушке работать в поле. Позднее окончила автомеханический техникум и всю свою жизнь посвятила работе в транспорте. Анна Сергиенко, родившаяся в 1929 году в Алтайском крае, начала трудовую деятельность в 12 лет. После окончания педагогического училища всю жизнь обучала детей. Сообщается, что дипломаты поблагодарили тружениц тыла за их неоценимый вклад в общую Победу и пожелали женщинам здоровья и долгих лет жизни.