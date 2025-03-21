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Литва готова отправить своих военных обеспечивать мир на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовские солдаты готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности на Украине после урегулирования конфликта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О планах направить военнослужащих в составе миротворческих сил на украинскую территорию политик заявил в интервью агентству Bloomberg.

Президент считает, что все страны «коалиции желающих» должны отправить военных для защиты Украины и обеспечения соблюдения условий перемирия. Неуседа учтонил, что Литва всячески продолжит поддерживать Киев, сообщают «Ведомости».

Одним из первых европейских лидеров, заявивших о необходимости размещения миротворческого воинского контингента на Украине после прекращения огня, является президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил ввести войска из Европы для обеспечения гарантий мира в феврале 2025 года.

В марте 2025 года французский президент изменил свое предложение — теперь он считает, что обеспечивать гарантии мира на Украине должны не военные из стран Европы, а миротворцы ООН. Свою инициативу он озвучил на саммите ЕС в Брюсселе 20 марта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, поддерживающий план по размещению европейского воинского контингента на украинской территории, 17 марта заявил, что присоединиться к «коалиции желающих» участвовать в миссии уже выразили готовность более 30 стран.