О планах направить военнослужащих в составе миротворческих сил на украинскую территорию политик заявил в интервью агентству Bloomberg.
Президент считает, что все страны «коалиции желающих» должны отправить военных для защиты Украины и обеспечения соблюдения условий перемирия. Неуседа учтонил, что Литва всячески продолжит поддерживать Киев, сообщают «Ведомости».
Одним из первых европейских лидеров, заявивших о необходимости размещения миротворческого воинского контингента на Украине после прекращения огня, является президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил ввести войска из Европы для обеспечения гарантий мира в феврале 2025 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, поддерживающий план по размещению европейского воинского контингента на украинской территории, 17 марта заявил, что присоединиться к «коалиции желающих» участвовать в миссии уже выразили готовность более 30 стран.