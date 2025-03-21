Литва готова отправить своих военных обеспечивать мир на Украине

В марте 2025 года французский президент изменил свое предложение — теперь он считает, что обеспечивать гарантии мира на Украине должны не военные из стран Европы, а миротворцы ООН. Свою инициативу он озвучил на саммите ЕС в Брюсселе 20 марта.