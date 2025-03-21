Александр Скрябин поставил задачи по сохранению и восстановлению лесов Ростова-на-Дону

— В рамках мероприятий по содержанию выполняется целый комплекс работ. Это периодическая патрульная уборка от случайного мусора, ликвидация свалочных очагов. Схемы организации минерализованных полос и противопожарных разрывов на территории городских лесов согласованы с Управлением по ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону, с районными отделами МЧС России по Ростовской области, администрациями районов, — сообщил Антон Наумов.