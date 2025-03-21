Александр Скрябин поставил задачи по сохранению и восстановлению лесов Ростова-на-Дону

Перед службами он поставил следующие задачи: понятный жителям, системный подход к высадке и уходу за зелеными насаждениями, обустройство новых парков и скверов, регулярная санитарная уборка, актуализация ранее разработанных проектов освоения городских лесов. Эти территории должны стать центрами притяжения и комфортными зонами отдыха.
По поручению главы города, в администрации провели первое совещание посвященное городским лесам, на котором обсудили вопрос организации их содержания. Его провел заместитель главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко.
— В рамках мероприятий по содержанию выполняется целый комплекс работ. Это периодическая патрульная уборка от случайного мусора, ликвидация свалочных очагов. Схемы организации минерализованных полос и противопожарных разрывов на территории городских лесов согласованы с Управлением по ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону, с районными отделами МЧС России по Ростовской области, администрациями районов, — сообщил Антон Наумов.
В IV квартале 2024 года проведены компенсационные мероприятий ПАО «Газпром» на лесном участке площадью 2 га в районе МЧС по улице Левобережной. Там высадили порядка 2,5 тысяч саженцев акации, на лесном участке площадью 4,6 га по улице Чемордачка — порядка 8,6 тысяч саженцев акации, тополя, ивы.
Готова почва на лесном участке (5 га) в районе улицы Левобережной. Там высадят крымскую и обыкновенную сосну в количестве 23,7 тысяч штук. В 2025 году скорректируют проекты освоения лесных территорий парка «Авиаторов» и Можайских прудов для их благоустройства.
В рамках Месячника чистоты началась масштабная санитарная уборка территорий городских лесов. Администрация Первомайского района провела совместное выездное совещание с экоактивистами в районе улицы Можайской, 40. На нем обсудили предстоящие субботники и благоустройство прилегающей территории.
МКП «Ростгорсвет» уже провело обрезку ветвей деревьев в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства на территории городских лесов по адресам: Можайская №№ 40, 157 и № 159. Кроме того выполнена уборка случайного мусора вдоль Щепкинского леса. Управление благоустройства и лесного хозяйства города также приступило к ликвидации свалочных очагов в роще СКА.