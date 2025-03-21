Текслер передал противопожарной службе Челябинской области 10 новых спецавтомобилей

— В рамках совместной стратегии с МЧС России, направленной на снижение рисков, связанных с огнём, мы не только строим новые депо, такие как в Коркино, Кусе, Аргаяшском районе и Акбашево, и начинаем строительство в Коелге, но и закупаем современную технику, — рассказал Алексей Текслер. — Сегодня мы передали 10 единиц пожарной техники на базе «Урал» для сельских районов области. Это многофункциональные машины, оснащённые мощными насосами и большим количеством рукавов, которые позволят эффективно бороться как с пожарами, в том числе ландшафтными и лесными, так и с паводками, перекачивая большие объёмы воды. Комфорт спасателей и компактное размещение оборудования — важные преимущества этой техники. Автомобили уже выехали в наши районы для усиления местных подразделений.