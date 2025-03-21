Текслер передал противопожарной службе Челябинской области 10 новых спецавтомобилей

Губернатор отметил, что в преддверии пожароопасного сезона региональное правительство традиционно усиливает материально-техническую базу пожарных служб всех уровней.
— В рамках совместной стратегии с МЧС России, направленной на снижение рисков, связанных с огнём, мы не только строим новые депо, такие как в Коркино, Кусе, Аргаяшском районе и Акбашево, и начинаем строительство в Коелге, но и закупаем современную технику, — рассказал Алексей Текслер. — Сегодня мы передали 10 единиц пожарной техники на базе «Урал» для сельских районов области. Это многофункциональные машины, оснащённые мощными насосами и большим количеством рукавов, которые позволят эффективно бороться как с пожарами, в том числе ландшафтными и лесными, так и с паводками, перекачивая большие объёмы воды. Комфорт спасателей и компактное размещение оборудования — важные преимущества этой техники. Автомобили уже выехали в наши районы для усиления местных подразделений.
В ГУ МЧС области отмечают, что дополнительная техника будет как нельзя кстати и при борьбе с последствиями паводка в Ашинском районе и других территориях, поможет она и чуть позже, когда в регионе начнётся пожароопасный период.
— Материально-техническое усиление подразделений противопожарной службы Челябинской области, безусловно, оказывает большую поддержку Федеральной противопожарной службе, — отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева. — Плотное взаимодействие наших служб направлено к одной цели — это обеспечение безопасности населения региона и защиты его территорий.
Областная противопожарная служба включает пять отрядов, 71 пожарную часть и Центр пожарного мониторинга, обеспечивает противопожарную защиту 670 населённых пунктов. За последние пять лет подразделения службы потушили около 20 тысяч пожаров, спасли более тысячи человек и ещё более трёх тысяч эвакуировали из опасных зон.
Новые машины поступят в пожарно-спасательные части сёл Коелга, Усть-Багаряк и Нижняя Санарка, посёлков Полетаево, Селезян, Чулковка, Приморский, Солнечный, Нагайбакский, а также станции Муслюмово. Пополнение автопарка областной противопожарной службы позволит повысить оперативность реагирования на вызовы и эффективность тушения пожаров.
— То, что губернатор направил в посёлок Приморский противопожарный автомобиль — радостная для нашего района новость, — отметил глава Агаповского муниципального района Артём Яхимович. — В Приморском действует пожарная часть областной противопожарной службы. К сожалению, в настоящее время техника, которой оснащена часть, морально и технически устарела. Новый автомобиль поможет более оперативно и качественно справляться с чрезвычайными ситуациями. Тем более это ценно, потому что пожарная часть обслуживает не только Приморское и близлежащие поселения, но и соседние муниципалитеты. И, отмечу, что особенно актуален такой подарок в преддверии летнего пожароопасного периода и возможных ландшафтных пожаров.
Губернатор отметил, что вскоре регион получит ещё партию новых пожарных спецавтомобилей.
— Принял решение дополнительно усилить МЧС, областную противопожарную службу новой техникой, — добавил Алексей Текслер. — В том числе, универсальной — она способна выполнять задачи и по откачке воды в период паводка. Сделаем это уже в ближайшей перспективе. Кстати, интересный факт: 40% всей пожарной техники в России изготавливается в Челябинской области.
Где сделали 10 пожарных спецавтомобилей для противопожарной службы.
Во время поездки в Миасс губернатор побывал предприятие «Приоритет», которое специализируется на производстве пожарной техники. Там он ознакомился с полным циклом производства современных надстроек для пожарных автомобилей, осмотрел современные образцы техники, используемые для тушения пожаров с высотных зданий, ознакомился с процессами подготовки шасси и сборки пожарных автомобилей, а также методами испытания транспортных средств.
— Это не единственное предприятие, которое занимается пожарной техникой в нашем регионе, в Миассе, — отметил Алексей Текслер. — Если смотреть на наши возможности, то порядка 40% всей пожарной техники для страны производится здесь, в Миассе. Причём всё оборудование, которым оснащается современная пожарная машина, также производится у нас в Челябинской области. Это та компетенция, которую мы сегодня активно развиваем.
Компания «Приоритет» уже более 25 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке пожарной техники, обеспечивая порядка 25% его объёма. За годы работы предприятие выпустило более 4000 единиц специальной техники, которую поставляет в 87 субъектов Российской Федерации и более чем в 25 стран мира. В реестре российских производителей промышленной продукции зарегистрировано 260 моделей пожарных автомобилей производства ООО «Приоритет» на базе шасси различных производителей. И компания продолжает инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедряя передовые разработки в отрасли пожаротушения. Это позволяет предприятию выпускать современную и надежную технику, отвечающую самым высоким требованиям.
А директор «Приоритет» признался, что с удовольствием провёл экскурсию и рассказал о возможностях предприятия.
— С удовольствием показал наше предприятие, показали наш потенциал по производству современных пожарных автомобилей, — рассказал директор предприятия «Приоритет» Сергей Понамарев. — Рассказали о наших возможностях, наработках, в том числе о том, как можно использовать наш потенциал для нужд области. Губернатору это понравилось и мы достигли определённых договоренностей.
Напомним, накануне, 20 марта, глава области побывал в посёлке Чапаевский Ашинского района, который первым во время раннего весеннего паводка принял на себя удар. Осмотрев территории, Алексей Текслер пообщался с местными жителями, перечислил им меры поддержки, которые будут оказаны, а также дал на месте важные поручения.