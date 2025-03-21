В Новосибирске назначили нового руководителя Росприроднадзора

В Новосибирске назначили нового и.о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Приказ опубликовали на сайте Министерства природных ресурсов и экологии 19 марта.
Новым руководителем стал Михаил Юрьевич Маркин — бывший заместитель руководителя Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Теперь он будет руководить сибирским межрегиональным управлением, которое включает Омскую, Томскую и Новосибирскую области.
Прежний руководитель сибирского Росприроднадзора Алексей Огнев ушел с поста 20 марта.