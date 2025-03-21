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В Новосибирске назначили нового руководителя Росприроднадзора

Ранее он работал в Саратовской и Пензенской областях.

Источник: Пресс-служба Росприроднадзора по Пензенской и Саратовской области

В Новосибирске назначили нового и.о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Приказ опубликовали на сайте Министерства природных ресурсов и экологии 19 марта.

Новым руководителем стал Михаил Юрьевич Маркин — бывший заместитель руководителя Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Теперь он будет руководить сибирским межрегиональным управлением, которое включает Омскую, Томскую и Новосибирскую области.

Прежний руководитель сибирского Росприроднадзора Алексей Огнев ушел с поста 20 марта.