В Новосибирске назначили нового руководителя Росприроднадзора

Новым руководителем стал Михаил Юрьевич Маркин — бывший заместитель руководителя Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Теперь он будет руководить сибирским межрегиональным управлением, которое включает Омскую, Томскую и Новосибирскую области.