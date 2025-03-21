Александр Гусев о Дне Победы: «Торжество продлится несколько дней»

Детали помощи ветеранам Великой Отечественной войны Александр Гусев и Галина Карелова обсудили во время совещания в облправительстве. По словам главы региона, нуждам ветеранов придают первостепенное значение. Сейчас в регионе проживают 10 080 ветеранов, для них действует целая система помощи: возвращение денег за коммунальные расходы, услуги ремонта, помощь соцработников. В больницах для ветеранов оснащено 298 палат, есть все необходимые лекарства, проводится плановая госпитализация, а в стационарах области в прошлом году помощь получили больше тысячи ветеранов.
«Нам, сенаторам, очень важно видеть, насколько полно готовятся все мероприятия в регионах, какая поддержка нужна на федеральном уровне. Воронежская область всегда отличается особым вниманием к участникам войны, в регионе уделяется адресная помощь ветеранам, налажена работа социальной защиты», — отметила Галина Карелова.
Также первый зампред Совета Федерации 20 марта вместе с главой региона передала медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» бывшим несовершеннолетним узницам концлагерей Марии Князевой и Анне Некрасовой. Женщины присутствовали на личной встрече с Галиной Кареловой и Александром Гусевым в областном правительстве. Первый зампред Совета Федерации подчеркнула, что все советские женщины внесли немалый вклад в Победу, что призван показать онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы».
Также 20 марта Александр Гусев рассказал о планах по празднованию 80-летия Победы в Воронежской области. По словам губернатора, торжественные события продлятся не один день. 7 мая стартуют внутренние мероприятия в организациях, а 8 и 9 числа к празднованию смогут присоединиться все воронежцы.
«Планируем провести парад, будут и массовые гуляния. Организуем реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера — конференции, обсуждения в школах. Надеюсь, сумеем провести и салют. Решение примем позже, учитывая оперативную обстановку», — рассказал глава региона.
Уже известны некоторые конкретные тематические события, которые ждут воронежцев в мае. Так, например, в парках и скверах Воронежа, а также районных центрах продут ретроспективные показы фильмов. Непосредственно 9 мая в областном центре планируют задействовать все городские площадки, кульминацией праздника станет концерт на Адмиралтейской площади, власти обещают, что он будет грандиозный. Кроме того, к Дню Победы в области завершат благоустройство всех мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной. На эти цели ранее было выделено 90 млн рублей.