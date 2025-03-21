Александр Гусев о Дне Победы: «Торжество продлится несколько дней»

Уже известны некоторые конкретные тематические события, которые ждут воронежцев в мае. Так, например, в парках и скверах Воронежа, а также районных центрах продут ретроспективные показы фильмов. Непосредственно 9 мая в областном центре планируют задействовать все городские площадки, кульминацией праздника станет концерт на Адмиралтейской площади, власти обещают, что он будет грандиозный. Кроме того, к Дню Победы в области завершат благоустройство всех мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной. На эти цели ранее было выделено 90 млн рублей.