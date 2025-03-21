В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы

ТАШКЕНТ, 21 мар — РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране.
«В торжественной обстановке посол России в Узбекистане О. С. Мальгинов вручил юбилейную медаль “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.” ветерану, малолетнему узнику фашистского концлагеря Гельману Искаковичу Князеву», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Посол передал поздравления от имени президента России Владимира Путина и выразил слова глубокой благодарности поколению победителей за их мужество, непоколебимую стойкость и любовь к отчизне, отметили в пресс-службе.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.