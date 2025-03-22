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СМИ: греко-турецкая конфронтация может обостриться и охватить весь регион

Анкара стремится расширить свое влияние в Юго-Восточной Европе. С этой целью она готовится ратифицировать военные соглашения с несколькими странами, включая Албанию, Северную Македонию и Республику Косово. Греция рассматривает это как попытку окружить ее врагами, что грозит ухудшением отношений между греками и турками, пишет Драго Боснич в статье для infoBRICS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На протяжении более 900 лет между двумя народами то и дело вспыхивают войны. Напряженность не спала даже после того, как Греция и Турция вступили в НАТО в 1952 году. А приход к власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана привел к крайне экспансионистской и агрессивной неоосманской внешней политике Анкары, говорится в статье.

Турция считает разделение исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье «несправедливым» и стремится захватить около половины обеих. До открытия огромных залежей нефти и природного газа этот вопрос не стоял так остро.

Однако с тех пор Анкара пытается установить контроль над этими ресурсами, вызывая проблемы со всеми своими морскими соседями по региону.

Это привело к милитаризации с обеих сторон. Греция снова создает базы на островах Эгейского моря. Афины закупают различные многоцелевые ракеты, в частности израильские Spike. Максимальная дальность полета у некоторых вариантов Spike превышает 30 километров. Это значит, что они могут охватывать значительную часть Эгейского моря и сдерживать потенциальные атаки Турции.

Но в последние годы Анкара разработала ряд вооружений оперативного (и даже стратегического) воздействия, в частности ракеты и ракетные комплексы, а также воздушные и морские беспилотники. К тому же после государственного переворота в июле 2016 года Эрдоган фактически очистил турецкие вооруженные силы от любых нелояльных элементов.

Это привело не только к гораздо более жесткому политическому контролю над турецкими военными, но и к более агрессивной позиции турецкой политической элиты.

Как следствие мы наблюдаем эскалацию различных региональных войн и конфликтов, охвативших территорию от Южного Кавказа до Ливии, пишет автор.

Что еще хуже, Анкара стремится расширить свое влияние в Юго-Восточной Европе. С этой целью она готовится ратифицировать военные соглашения с рядом стран. Греция весьма обеспокоена этими событиями: Юго-Восточная Европа уже давно является геополитической ареной противостояния, на которой пытаются закрепиться различные внешние державы.

Для Турции это не просто вопрос стратегического окружения Греции, но и способ продвижения своей неоосманской внешней политики.

Эти соглашения позволят турецким военным добиваться заключения вторичных соглашений с иностранными партнерами без дальнейшего одобрения парламента и фактически предоставят Эрдогану свободу действий в вооруженных столкновениях во все более нестабильном регионе.

Регион в ближайшие годы, по мнению Боснича, ждут тяжелые времена.