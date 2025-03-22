СМИ: греко-турецкая конфронтация может обостриться и охватить весь регион

На протяжении более 900 лет между двумя народами то и дело вспыхивают войны. Напряженность не спала даже после того, как Греция и Турция вступили в НАТО в 1952 году. А приход к власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана привел к крайне экспансионистской и агрессивной неоосманской внешней политике Анкары, говорится в статье.