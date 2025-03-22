СМИ: греко-турецкая конфронтация может обостриться и охватить весь регион

На протяжении более 900 лет между двумя народами то и дело вспыхивают войны. Напряженность не спала даже после того, как Греция и Турция вступили в НАТО в 1952 году. А приход к власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана привел к крайне экспансионистской и агрессивной неоосманской внешней политике Анкары, говорится в статье.
Турция считает разделение исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье «несправедливым» и стремится захватить около половины обеих. До открытия огромных залежей нефти и природного газа этот вопрос не стоял так остро.
Это привело к милитаризации с обеих сторон. Греция снова создает базы на островах Эгейского моря. Афины закупают различные многоцелевые ракеты, в частности израильские Spike. Максимальная дальность полета у некоторых вариантов Spike превышает 30 километров. Это значит, что они могут охватывать значительную часть Эгейского моря и сдерживать потенциальные атаки Турции.
Но в последние годы Анкара разработала ряд вооружений оперативного (и даже стратегического) воздействия, в частности ракеты и ракетные комплексы, а также воздушные и морские беспилотники. К тому же после государственного переворота в июле 2016 года Эрдоган фактически очистил турецкие вооруженные силы от любых нелояльных элементов.
Как следствие мы наблюдаем эскалацию различных региональных войн и конфликтов, охвативших территорию от Южного Кавказа до Ливии, пишет автор.
Что еще хуже, Анкара стремится расширить свое влияние в Юго-Восточной Европе. С этой целью она готовится ратифицировать военные соглашения с рядом стран. Греция весьма обеспокоена этими событиями: Юго-Восточная Европа уже давно является геополитической ареной противостояния, на которой пытаются закрепиться различные внешние державы.
Эти соглашения позволят турецким военным добиваться заключения вторичных соглашений с иностранными партнерами без дальнейшего одобрения парламента и фактически предоставят Эрдогану свободу действий в вооруженных столкновениях во все более нестабильном регионе.
Регион в ближайшие годы, по мнению Боснича, ждут тяжелые времена.